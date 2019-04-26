Поход по берегу Ладожского озера вошел в топ-10 маршрутов активного отдыха

Рейтинг из десяти самых привлекательных маршрутов активного вида отдыха для туристов составил российский сервис бронирования жилья для отдыха tvil.ru.

Сервис провел опрос в социальных сетях.

Первую строчку заняли пещерные города Крыма, в частности Чуфут-Кале, Мангуп-Кале, Эски-Кармен и посещение Ай-Петри. Такой вариант маршрута для трекинга приглянулся 23% опрошенных.

На втором месте с 20% голосов тропа Голицына у побережья Синей бухты рядом с Новым Светом в Крыму. На третьем — поход по вулканам Камчатки с 15% голосов.

Также в пятерку лучших попали восхождение на Эльбрус и поход по берегу Байкала с посещением Песчаной бухты, горы Скипер и пика Черского. Эти два маршрута набрали по 10% голосов.

Поход по берегу Ладожского озера в Ленинградской области и Карелии занял 10-е место в списке.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, сколько стоит отдохнуть в Крыму в следующий сезон.