Сколько стоит отдохнуть в Крыму в следующий сезон

Средняя стоимость одного дня отдыха в предстоящем сезоне на полуострове Крым будет составлять 2,8 тысячи рублей на одного взрослого человека.

Об этом сообщил глава комитета парламента Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

Стоимость одного дня отдыха зависит от категории номера проживания, особенностей питания и необходимости в дополнительных услугах, сообщает РИА «Новости».

На сегодняшний день Крым является один из самых популярных курортных районов в России. По статистике, билеты на самолет маршрутом до полуострова бронируют заранее чаще, чем на любые другие направления.

По сравнению с показателями за прошлый год общее число подобных бронирований увеличилось на 37%. Бронирование рейсов в Крым занимает пятую часть (21%) от общего количества брони авиарейсов по территории Российской Федерации.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что к летнему сезону в Петербурге откроют оборудованные пляжи для купания и отдыха.