Вора бензина в Киришах решили не оправдывать

Мужчина воровал АИ-92. Фото: pixabay.com
Мужчина воровал АИ-92. Фото: pixabay.com

Мужчина украл около 125 тонн нефтепродуктов на сумму свыше 3,6 млн.

В Киришском суде Ленобласти не стали менять приговор местному жителю К., которого признали виновным в краже бензина, сообщили в прокуратуре Ленинградской области 26 апреля.

Жителя Киришей осудили за кражу нефтепродукта “КИНЕФ” и 92-го бензина в составе преступной группы. Всего пропало примерно 125 тонн нефтепродуктов, на общую сумму 1,78 млн и 1,84 млн, то есть свыше 3,6 млн рублей.

Мужчине назначили 3 года и 4 месяца тюрьмы условно за кражу в особо крупном размере. Его адвокат попросила суд признать К. полностью невиновным из-за отсутствия состава преступления, передают в прокуратуре Ленобласти. В суде изучили доказательства, проверили материалы и решили, что доводы защитника неубедительны — приговор оставят в силе, передают в прокуратуре Ленобласти.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Ленобласти семеро похитили мужчину и требовали выкуп.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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