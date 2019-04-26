Вора бензина в Киришах решили не оправдывать

Мужчина украл около 125 тонн нефтепродуктов на сумму свыше 3,6 млн.

В Киришском суде Ленобласти не стали менять приговор местному жителю К., которого признали виновным в краже бензина, сообщили в прокуратуре Ленинградской области 26 апреля.

Жителя Киришей осудили за кражу нефтепродукта “КИНЕФ” и 92-го бензина в составе преступной группы. Всего пропало примерно 125 тонн нефтепродуктов, на общую сумму 1,78 млн и 1,84 млн, то есть свыше 3,6 млн рублей.

Мужчине назначили 3 года и 4 месяца тюрьмы условно за кражу в особо крупном размере. Его адвокат попросила суд признать К. полностью невиновным из-за отсутствия состава преступления, передают в прокуратуре Ленобласти. В суде изучили доказательства, проверили материалы и решили, что доводы защитника неубедительны — приговор оставят в силе, передают в прокуратуре Ленобласти.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Ленобласти семеро похитили мужчину и требовали выкуп.