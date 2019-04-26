Семеро похитили мужчину в Ленобласти ради 12,5 млн рублей

Директор предприятия согласился заплатить, но затем скрылся.

Семерых мужчин обвиняют в похищении человека, вымогательстве и краже оружия, сообщили в прокуратуре Ленобласти 26 апреля. По версии следствия, обвиняемые хотели получить от гендиректора свыше 12 млн за освобождение.

В ходе расследования следователи выяснили, что в мае 2017 года семеро мужчин и их соучастники похитили директора компании “Сфера Клининг”. В качестве выкупа они потребовали 12,5 млн рублей со счетов организации. Похитители угрожали как директору, так и его семье. Он пообещал заплатить, его отпустили и он скрылся от злоумышленников, сообщили в прокуратуре Ленобласти.

Сейчас обвинительное заключение прокурора области завершено и теперь дело рассмотрит Калининский районный суд Петербурга.

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