Семеро похитили мужчину в Ленобласти ради 12,5 млн рублей

Обвинение утвердили и отправляют в Калининский районный суд. Фото: pixabay.com
Обвинение утвердили и отправляют в Калининский районный суд. Фото: pixabay.com

Директор предприятия согласился заплатить, но затем скрылся.

Семерых мужчин обвиняют в похищении человека, вымогательстве и краже оружия, сообщили в прокуратуре Ленобласти 26 апреля. По версии следствия, обвиняемые хотели получить от гендиректора свыше 12 млн за освобождение.

В ходе расследования следователи выяснили, что в мае 2017 года семеро мужчин и их соучастники похитили директора компании “Сфера Клининг”. В качестве выкупа они потребовали 12,5 млн рублей со счетов организации. Похитители угрожали как директору, так и его семье. Он пообещал заплатить, его отпустили и он скрылся от злоумышленников, сообщили в прокуратуре Ленобласти.

Сейчас обвинительное заключение прокурора области завершено и теперь дело рассмотрит Калининский районный суд Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Ленобласти пенсионера оглушили и ограбили.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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