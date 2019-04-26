Пенсионера оглушил и ограбил собутыльник в Ленобласти

Злоумышленник может получить до 10 лет тюрьмы и штраф до 1 млн. Фото: pixabay.com

Злоумышленник может получить до 10 лет тюрьмы и штраф до 1 млн. Фото: pixabay.com

У мужчина украли 77 тысяч рублей и бытовую технику из дачного дома.

Пенсионер из Тосненского района обратился в полицию Ленобласти и сообщил, что его ограбил знакомый, сообщили Gazeta.SPb в МВД Ленинградской области 26 апреля.

Мужчина рассказал, что утром во вторник он и его приятель вместе пили алкоголь в дачном доме СНТ “Подводник”. Его собутыльник ударил его по голове, отобрал деньги — 77 тысяч рублей наличными, забрал с собой бытовую технику и скрылся, сообщили в МВД Ленобласти.

Сейчас полицейские возбудили дело о разбое. Мужчину уже ищут. По статье, о которой сообщили в полиции Ленобласти, злоумышленник может получить до 10 лет тюрьмы со штрафом до 1 млн рублей. В полиции не уточняют, пострадал ли пенсионер и как он себя чувствует.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге украли несколько дорогих иномарок.