Три иномарки пропали за день на сумму почти в 4 млн рублей

Полицейские возбудили уголовное дело по каждому случаю. Фото: pixabay.com
Полицейские возбудили уголовное дело по каждому случаю. Фото: pixabay.com

В полицию обратились владельцы дорогих машин из трех разных районов.

Полиция ищет угонщиков дорогих иномарок — за четверг 25 апреля с заявлениями о пропаже своих автомобилей обратились трое жителей Санкт-Петербурга, сообщили Gazeta.SPb в МВД Петербурга 26 апреля.

В Приморском районе Петербурга с подземной парковки угнали Jeep Grand Cherokee. Владелец сообщил, что паркинг находится на проспекте Королева. Потерю он оценил в 1,5 млн рублей.

Позже жительница Калининского района сообщила, что с пр. Непокоренных у нее украли Nissan Qashqai. Стоимость машины 1,364 млн, сообщили в МВД Петербурга.

Наконец, в полицию Пушкинского района обратился мужчина, у которого пропала его Toyota Highlander. Ущерб составил 1,1 млн рублей.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что неизвестные украли сумку и уехали на Infinity.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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