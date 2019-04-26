Въезд в Россию с клубникой и без документов белорусы объяснили ошибкой навигатора

На Псковской таможне задержали шесть машин и свыше 100 тонн фруктов за апрель.

Псковские таможенники за апрель задержали шесть машин из Белоруссии с более 100 тонн фруктов, сообщили в СЗТУ 26 апреля.

Водители везли товар в Россию без документов. Так, в двух машинах таможенники нашли 34 тонны клубники из Греции и Польши. Бумаги у них были — но только на перемещение груза из Минска в Витебск. Когда их спросили, что они делают в Псковской области, они сказали, что их автомобильный навигатор сломался.

В другой машине вместо промышленных товаров по документам, оказались яблоки, которые к ввозу запрещены, сообщили в СЗТУ.

Еще три машины пытались пересечь границу ночью — у них в кузове пограничники нашли свыше 58 тонн яблок из Польши.

Все фрукты таможенники забрали и уничтожили, сообщили в СЗТУ

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Санкт-Петербурге уничтожили колбасу и сыр из Евросоюза.