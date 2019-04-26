В ТК “Питер” нашли колбасу и сыр из Европы и сожгли (видео)

Общий вес продукции составил 116 кг. Фото:
Общий вес продукции составил 116 кг. Фото: "Россельхознадзор"

Сотрудники Пулковской таможни и Россельхознадзора провели успешный рейд.

В ТК Санкт-Петербурга нашли свыше 116 кг “санкционки”, сообщили Gazeta.SPb в Россельхознадзоре 26 апреля. Сотрудники Пулковской таможни и инспекторы Россельхознадзора провели рейд — он оказался успешным.

Видео: «Россельхознадзор»

В торговом комплексе “Питер” сотрудники нашли 92 кг сыра и почти 24 кило мясной продукции. Производителем оказались европейцы, поэтому всю продукцию решили сжечь.

Фото: «Россельхознадзор»

Колбаски и сыр положили в печь и 116 кг еды превратились в пепел. Россельхознадзор опубликовал фото находок и наглядно показал, как с ними расправляется.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что жителям России вовсе могут запретить ввоз колбасы и сыра даже для личного пользования.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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