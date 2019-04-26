К Дворцовой площади стягивают танки

В ближайшие часы ситуация не изменится. Фото: Яндекс.Карты.
В ближайшие часы ситуация не изменится. Фото: Яндекс.Карты.

Центр Санкт-Петербурга стоит в тяжелых пробках из-за репетиции парада.

На Дворцовой площади Санкт-Петербурга сегодня пройдет репетиция парада ко дню Победы с участием военной техники. Она начнется в 16:00 и вызовет серьезные проблемы для автомобилистов в центре города, которым и так приходится несладко. Водители уже сообщают в соцсетях и дорожных сервисах, что заметили первые боевые машины, которые “спешили” на парад

Сейчас в городе 6 баллов пробок по данным сервиса Яндекс.Пробки. Тяжелее всего ситуация именно в центре Петербурга: стоит весь Невский проспект и почти все ближайшие улицы. Длинная пробка тянется по Университетской набережной от Дворцового моста до Благовещенского. В ближайшие несколько часов ситуация в центре Петербурга не изменится.

Ранее в ЗВО сообщили Gazeta.SPB, что на гусеничную технику наденут специальные резиновые “башмаки”, чтобы машины не слишком потрепали Дворцовую площадь и Невский проспект в том числе.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что на проспекте Стачек автобус с китайскими туристами попал в аварию.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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