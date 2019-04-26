С петербурженки взыскали многомиллионный уголовный штраф

Женщину получила условный срок по делам о мошенничестве и подкупе.

Жительница Санкт-Петербурга погасила уголовный штраф в размере 6,5 млн рублей, сообщили Gazeta.SPb в УФССП Петербурга 26 апреля.

Женщину признали виновной в делах о подкупе и мошенничестве. В качестве наказания она получила условный срок в 4 года и штраф. Позже петербурженка пришла к судебному приставу на прием и рассказала, что в ее отношении возбудили новые уголовные дела. В УФССП Петербурга ее предупредили, что если она не заплатит штраф, то имеет все шансы получить реальный тюремный срок.

По данным УФССП Петербурга, женщина заплатила причитающееся, чтобы теперь поехать за рубеж на майские праздники. Ее положение остается непростым, но непогашенный долг усугубил бы его еще больше.

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