С петербурженки взыскали многомиллионный уголовный штраф

Теперь женщина планирует поехать за границу на майские праздники. Фото: pixabay.com
Теперь женщина планирует поехать за границу на майские праздники. Фото: pixabay.com

Женщину получила условный срок по делам о мошенничестве и подкупе.

Жительница Санкт-Петербурга погасила уголовный штраф в размере 6,5 млн рублей, сообщили Gazeta.SPb в УФССП Петербурга 26 апреля.

Женщину признали виновной в делах о подкупе и мошенничестве. В качестве наказания она получила условный срок в 4 года и штраф. Позже петербурженка пришла к судебному приставу на прием и рассказала, что в ее отношении возбудили новые уголовные дела. В УФССП Петербурга ее предупредили, что если она не заплатит штраф, то имеет все шансы получить реальный тюремный срок.

По данным УФССП Петербурга, женщина заплатила причитающееся, чтобы теперь поехать за рубеж на майские праздники. Ее положение остается непростым, но непогашенный долг усугубил бы его еще больше.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что вора бензина в Киришах так и не оправдали.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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С петербурженки взыскали многомиллионный уголовный штраф