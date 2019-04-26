Мужчина, избивший работника скорой помощи, будет наказан

Обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения умышленно нанес удар фельдшеру скорой медицинской помощи.

Прокуратура Приморского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении хулигана в совершении преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ (побои, причинившие физическую боль).

Как сообщает прокуратура Санкт-Петербурга, в феврале этого года обвиняемый, будучи пьяным, находясь в квартире дома по Земскому переулку, желая продемонстрировать пренебрежительное отношение к исполнению служебных обязанностей фельдшером, умышленно нанес ему один удар кулаком в челюсть.

Дебошира ждет наказание до 2 лет лишения свободы.

Уголовное дело, в отношении данного гражданина, направлено в суд.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Фанату «Зенита», избившему игрока «Динамо», предъявили обвинение.