Беглов утвердил «пятилетку» развития электроэнергетики в Петербурге

Ближайшие пять лет в Петербурге ожидается масштабная комплексная реконструкция распределительных электросетей. Об этом сообщили в Смольном в пятницу, 26 апреля.

В схеме и программе развития электроэнергетики, уже утвержденной действующим градоначальником Александром Бегловым, содержатся два варианта хода событий.

Первый, базовый вариант будет соответствовать программе развития Единой энергетической системы России.

Согласно ему, в Северной столице до 2023 года будут построены 207 км линий электропередачи классом напряжения 35 кВ и выше и 34 подстанций мощностью 2960 МВА, а также реконструированы 169 км электрических сетей и 50 подстанций мощностью 2188 МВА.

Инвестировать в программу намерены 45 млрд рублей.

Второй вариант развития электроэнергетики в Смольном назвали оптимистическим.

По второму варианту предусмотрено учитывать прогнозные показатели ускоренного социально-экономического развития Северной столицы на период до 2035 года.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что петербургским теплоэнергетикам понадобились «Тойоты» на 3,6 млн.