Сын Лукашенко вызвал бурю эмоций у пользователей соцсетей

Они считают, что Николай за несколько лет заметно возмужал.

Россияне удивляются, как быстро вырос Николай Лукашенко, сын президента Белоруссии. Они не верят, что всего за пару лет он превратился из пухлощекого мальчика в высокого статного молодого человека. Сейчас подростку 14 лет – его запечатлели с отцом журналисты.

Многие отмечают, что Николай стал выглядеть гораздо лучше – им нравится его новая прическа, костюм и умение держать себя. Кажется, сын Лукашенко покорил за день тысячи женских сердец.

«Мама, я переезжаю»,

— пишет одна из пользовательниц Twitter.

» Как с ним познакомиться?»,

— задается вопросом другая девушка.

К слову, мальчик довольно часто появляется на официальных мероприятиях вместе с главой Белоруссии. Он уже знаком с Владимиром Путиным, Бараком Обамой и другими политика.

девки вы вообще видели что стало с колей лукашенко?? pic.twitter.com/MluoSByoBu — тася никитенко (@tasyahg) 25 апреля 2019 г.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Елизавета Боярская сразила всех наповал новым имиджем.