Ученые уверяют, что существует орех для похудения

Несмотря на то, что орехи считаются калорийными, их можно есть и худеть.

К таким выводам пришли ученые из Beth Israel Deaconess Medical Center, передает портал Faktom. Чтобы доказать свое предположение, специалисты отобрали добровольцев, которым нужно было на протяжении пяти дней выпивать смузи с грецкими орехами. Спустя месяц они решили повторить эксперимент, но уже с другими людьми. И тем, и другим участникам они измеряли МРТ, чтобы понять, насколько активен их мозг.

В результате оказалось, что грецкий орех способствовал быстрому насыщению, из-за чего люди не переедали. Как итог – участники эксперимента худели.

Напоминаем, что довольно часто грецкий орех еще называют «деревом жизни», так как в нем содержится множество витаминов. Да, в нем много жиров, но даже они полезны в умеренном количестве.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что ученые доказали, что грецкий орех помогает при раке груди.