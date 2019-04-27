С предприятия в Ленобласти украли отечественные авто, прицепы, мебель и холодильники

В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: https://pixabay.com

В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: https://pixabay.com

Сумма ущерба составила 7 миллионов рублей.

Злоумышленники решили вынести все, что было на территории предприятия. По информации ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, неизвестные совершили ограбление в период с ноября 2018 года по март 2019 года. О пропаже имущества в Выборгском районе сообщил 34-летний гражданин.

Неизвестные украли электропогрузчик, автофургоны “Чайка”, автомобили “ВАЗ” и “ГАЗ”, лодка, прицеп, торговое оборудование, холодильные установки, мебель и другие, хранящиеся на предприятии, вещи.

Общая сумма ущерба составляет 7 миллионов рублей, сообщают сегодня сотрудники полиции. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что исправную трубу в Ленобласти решили починить за 11 млн рублей.