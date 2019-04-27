“Деньги в трубу”: Исправную трубу в Ленобласти решили починить за 11 млн рублей

Замена теплосети произошла только на бумаге, на деле же деньги пошли в карман чиновникам.
В мошенничестве обвиняют бывшее руководство одного из муниципальных образований. Многомилионный ремонт на бумагах решили провернуть врио главы администрации в Выборгском районе, его заместитель и директор субподрядной организации, сообщает “Петербургский дневник”.
Для своей махинации они подали пакет документов в областное правительство и один из комитетов по топливно-энергетическому комплексу. Чиновникам выдали субсидию для возмещения затрат на ремонт участка теплосети. На деле этот участок в ремонте не нуждался.
Как сообщают следователи, деньги были выданы, но потрачены на свои личные цели. Полиция возбудила уголовное дело.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что с петербурженки взыскали многомиллионный уголовный штраф.