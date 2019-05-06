Представители сферы ЖКХ Петербурга против введения онлайн-касс

С сфере ЖКХ с 1 июля планируется ввести контрольно-кассовые аппараты. Пока поправки в этот закон обсуждаются в думе, представители сферы негодуют и говорят, что плата за коммунальные услуги может подняться на 200 рублей.

Председатель правления Ассоциации жилищно-строительных кооперативов (ЖСК), жилищных кооперативов (ЖК) и товариществ собственников жилья (ТСЖ) Санкт-Петербурга Марина Акимова в интервью Gazeta.SPb рассказала, чего жилищно-коммунальной сфере будет стоить установка онлайн-касс.

Марина Яковлевна, в целом в чём заключается проблема контрольно-кассовой техники в сфере ЖКХ?

Контрольно-кассовая техника применяется всюду, где человек что-то покупает или где ему оказываются услуги. Он платит наличными и ему в ответ, помимо товара, выдают чек. ТСЖ, ЖСК, ЖК — это способ управления многоквартирным домом. То есть здесь не оказываются услуги – это самоуправление в интересах своих членов.

Собственники в многоквартирном доме оплачивают услуги ЖКХ в банках (кредитных организациях). Там они получают чек. Потом деньги приходят в ТСЖ, ЖСК, ЖК из банка, где у них открыт счет. Поэтому возникает вопрос: «Почему ТСЖ, ЖСК, ЖК должны ещё раз должны провести через кассу деньги, которые пришли от банка, и выдать собственнику чек?». Мы отчитываемся перед налоговой организацией о том, сколько денег поступило на счет и перечисляем средства всем организациям, обслуживающим дом. Это есть самоуправление – никакой прибыли у нас нет.

Также существует ГИС (государственная информационная система), в которой имеется вся эта информация. В системе показывается, сколько и за что заплатил собственник в многоквартирном доме. Поэтому введение контрольно-кассовой техники — это ненужная собственникам услуга.

Что вам известно об истории вопроса с введением онлайн-касс?

Поправки в закон касаются не только сферы ЖКХ, но и других отраслей. Сам 54-й закон введён ещё 22 мая 2003 года.

Сейчас в Госдуме существует два проекта поправок. Один лоббирует Минфин. Он предлагает сделать так, чтобы фиксировать оплату через кассу можно было раз в пять дней, а не ежедневно. Но это ничего не меняет, ведь ТСЖ, ЖСК, ЖК всё равно придется покупать аппаратуру и нанимать человека. То есть всё равно придется платить.

И есть ещё один проект – его двигают Сергей Миронов и Галина Хованская. Согласно нему, к ТСЖ ЖСК и ЖК закон не должен применяться. Первый закон уже принят в первом чтении, а второй только рассмотрели.

Сейчас также нашлись бизнесмены, которые готовы нас «обслуживать». Они присылают в ТСЖ, ЖСК, ЖК наглые письма о том, что, если мы не заключим с ними договор на три года, то уже к первому мая они повысят оплату вдвое. Это уже, можно сказать, шантаж. Закон начинает действовать с первого июля, поэтому бизнесмены нас пытаются шантажировать повышением оплаты.

Что вы делаете сейчас, чтобы не допустить установки онлайн-касс?

Мы написали письма президенту Путину, председателю Правительства Дмитрию Медведеву и председателю Госдумы Вячеславу Володину. Написали врио губернатора Петербурга Александру Беглову. Мы попросили, если закон будет принят, ввести в квитанции дополнительную строку. В ней должно быть написано, что появляется плата за контрольно-кассовую технику — чтобы собственники знали, что ЖКС, ТСЖ и ЖК не сами её придумали и ввели, а таков закон.

Также мы написали всем депутатам в Госдуме от Петербурга. Повесили на сайте письмо всем членам Ассоциации, а их около 700, и попросили их тоже обратиться в те же инстанции и в Минфин. Сейчас они получают ответы, что поправки в закон обсуждаются. Но при этом не пишется, что проект Минфина ничего, по сути, не меняет.

Сколько жильцы дома будут платить за обслуживание онлайн-касс?

На самом деле, большой дом или маленький, сумма будет одинакова. Сама контрольно-кассовая техника стоит денег, как и работа человека, её обслуживающего. Если дом большой, оплата будет ещё не столь значительной. Но если маленький, например, дом на 100 квартир, то там оплата повысится на 200 рублей за ненужную услугу.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что счета за ЖКХ в Санкт-Петербурге вырастут в июле.