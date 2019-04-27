Благодатный огонь прибудет в Россию около 22:00 мск

В аэропорту делегатов встретят сотни верующих, чтобы отвезти частицу огня в свой храм. Фото: pixabay.com

В аэропорту делегатов встретят сотни верующих, чтобы отвезти частицу огня в свой храм. Фото: pixabay.com

Патриарх Кирилл проведет пасхальную службу в храме Христа Спасителя.

Делегаты Фонда Андрея Первозванного вылетели в Россию из Израиля с частицей Благодатного огня, сообщает ТАСС 27 апреля. Его хотят привезти к началу ночной службы патриарха Кирилла в храме Христа Спасителя.

Благодатный огонь встретят во Внуково сотни православных — каждый постарается отвезти в свой храм «кусочек» пламени.

Огонь сходит в часовне в центре храма Гроба Господня. Храм вмещает около 10 тысяч человек — накануне Пасхи он заполняется полностью. После схождения — а никто не знает, как на самом это происходит — от лампады Иерусалимского патриарха Феофила III христиане поджигают и свои собственные свечи.

Пламя символизирует выход “света истинного”, то есть Христа, из пещеры, где он был погребен.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что клириков ПЦУ не пустят сослужить на Пасху.