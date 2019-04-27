Благодатный огонь прибудет в Россию около 22:00 мск

В аэропорту делегатов встретят сотни верующих, чтобы отвезти частицу огня в свой храм. Фото: pixabay.com
В аэропорту делегатов встретят сотни верующих, чтобы отвезти частицу огня в свой храм. Фото: pixabay.com

Патриарх Кирилл проведет пасхальную службу в храме Христа Спасителя.

Делегаты Фонда Андрея Первозванного вылетели в Россию из Израиля с частицей Благодатного огня, сообщает ТАСС 27 апреля. Его хотят привезти к началу ночной службы патриарха Кирилла в храме Христа Спасителя.

Благодатный огонь встретят во Внуково сотни православных — каждый постарается отвезти в свой храм «кусочек» пламени.

Огонь сходит в часовне в центре храма Гроба Господня. Храм вмещает около 10 тысяч человек — накануне Пасхи он заполняется полностью. После схождения — а никто не знает, как на самом это происходит — от лампады Иерусалимского патриарха Феофила III христиане поджигают и свои собственные свечи.

Пламя символизирует выход “света истинного”, то есть Христа, из пещеры, где он был погребен.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что клириков ПЦУ не пустят сослужить на Пасху.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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