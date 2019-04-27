Священников ПЦУ не взяли служить в храм Гроба Господня

Клирикам предложили сохранить свои одеяния или надеть мирское на службу. Фото: pixabay.com

Клирикам предложили сохранить свои одеяния или надеть мирское на службу. Фото: pixabay.com

Иерусалимский патриарх не принял у себя представителей ПЦУ и политиков.

Священники ПЦУ (Православной Церкви Украины) не смогли принять участие в богослужении в храме Гроба Господня. Иерусалимский патриархат не дал им бейджей для участия в службе, сообщает издание “Вести” Украины 27 апреля.

В патриархии заявили, что осведомлены о ситуации в Украине; патриарх не дал им права сослужения. Священникам ПЦУ предложили оставить свои одеяния или одеться как миряне.

По данным СМИ Украины, никто из представителей ПЦУ и политиков не попал на прием к патриарху.

Священники УПЦ приехали в Святую Землю вчера и отслужили молебен в Горненском монастыре, Иерусалимский патриарх благословил их.

ПЦУ получила независимость от Русской Православной Церкви через Константинопольскую патриархию. РПЦ и каноническая УПЦ новую церковь не признают.

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