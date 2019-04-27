“Пасхальный холод”: в Петербург идет похолодание

ФГБУ “Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды” сообщает, что температура на Пасху опустится до +10 градусов.

В воскресенье, 28 апреля, петербуржцев ждет похолодание. Летнюю температуру сменит привычная весенняя. Воздух прогреется в воскресный день всего до +10 градусов. Синоптики обещают, что в этот день будет преимущественно без осадков.

Также, по прогнозам ФГБУ “Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”, ветер будет северо-восточный умеренный. Атмосферное давление будет повышаться.

В понедельник, 29 апреля, погода в городе будет примерно такой же. Воздух прогреется до +12 градусов. Также будет без осадков, а ветер — восточных направлений слабый.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в пасхальную ночь петербуржцы смогут воспользоваться метро и автобусами.