Волны и скорость ветра в Мировом океане растут

Ученые Австралии и Индонезии сравнили данные с показателями 1985 года. Фото: pixabay.com
Ученые Австралии и Индонезии сравнили данные с показателями 1985 года. Фото: pixabay.com

За более чем 30 лет в Южном океане на 7% выросла скорость ветра.

Волны и скорость ветра в океане растут, сообщили в журнале Science. Австралийские и индонезийские ученые сравнили показатели с данными 1985 года.

В Южном океане волны выросли на 5%, ветер ускорился на 7% за более чем 30 лет.

На юге Тихого и Атлантического океана волны поднялись на 1-2 см.

На скорость ветра в океане влияют множество факторов — в том числе содержание углекислого газа в воздухе и температура. Известно, что если глобальное потепление приведет к таянию всех ледников, уровень океана поднимется на 65 метров. Множество городов затопит — Петербург в их числе. Возможно, глобальное потепление приведет и к многочисленным цунами, которые обрушатся на побережья материков.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что пингвины гибнут из-за глобального потепления.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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