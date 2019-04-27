В лесу Ленобласти проведут фестиваль культуры кельтов

Праздник лета пройдет в Приозерском районе 2 и 3 мая.

В Приозерском районе Ленобласти 2 и 3 мая проведут фестиваль “Бельтайн” посвященный культуре кельтов.

Праздник лета устроят прямо в лесу. Гости смогут оценить свои навыки стрельбы из лука, послушать традиционный кельтский фолк, поучаствовать в конкурсах и мастер-классах. Организаторы заготовили огненные шоу и зажжение “главного костра” на закрытие фестиваля. Кроме этого молодые пары смогут поучаствовать в обряде “летней свадьбы” и получить в подмогу четыре стихии Земли.

“Бельтайн” проводят в Ленобласти с 2000 года — то есть в следующем году ему исполнится 20 лет. Пожертвования пойдут на уборку леса после праздника. Сейчас организаторы ищут волонтеров которые отвезут мусор на перерабатывающие полигоны.

Кельты — собирательное название племен, населявших западную и центральную Европу в древности.

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