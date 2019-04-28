С Морской набережной украли две скамейки весом полтонны

Лавочки успели простоять всего неделю. Фото: pixabay
Лавочки успели простоять всего неделю. Фото: pixabay

В Петербурге злоумышленники унесли две скамейки, вес которых составляет 400 кг.

На Васильевском острове неизвестные похитили две лавочки. Каждая из них весила 200 килограмм.. Горожане смогли пользоваться скамейками всего один день до кражи, сообщают в 78.ru со ссылкой на правоохранительные органы.

На Морскую набережную рядом с памятниками подвигу моряков Краснознаменного Балтийского флота лавочки привезли и установили за день до происшествия.

Скамейки и их установку спонсировали активисты и муниципальный депутат. Именно они впоследствии сообщили о пропаже имущества. Одну скамейку позже нашли в одном из дворов неподалеку.

Примечательно, что рядом с ней стоял грузовой автомобиль, предназначенный для перевозки габаритных грузов.

По данному факту сотрудниками правоохранительных органов проводят проверку.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что с предприятия в Ленобласти украли отечественные авто, прицепы, мебель и холодильники.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
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