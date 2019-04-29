В Пулково задержали вылет трех рейсов

Вылет сразу трех рейсов задержали в аэропорту Пулково в понедельник, 29 апреля. Об этом сообщают очевидцы.

На два часа позже вылетит рейс F7 9539 авиакомпании «Ай Флай», который следует из Петербурга до Ухани. Самолет должен был вылететь из петербургского аэропорта в 18:10, однако вылетит лишь в 20:10.

Также с задержкой со взлетной полосы поднимется в небо рейс U6 226 авиакомпании «Уральские авиалинии». Лайнер держит путь из Петербурга в Екатеринбург. Задержка составит не более получаса. Вылет перенесли с 20:00 на 20:30.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что магазины в “Пулково” Петербурга обновят за 60 млн рублей. Торговые точки обновят и построят новый магазин формата DutyPaid, через который пассажиры пойдут на посадку.

Оператором новой точки станет компания Dufry, основой ритейлер для аэропортов мира. Первую часть магазина откроют в июне, а в сентябре добавят отделы с парфюмерией и косметикой. Площадь магазина составит 876 м2.