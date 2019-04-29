Девушки украли икону XVII века у жителя Петергофа

Мужчина оценил стоимость пропажи в 3 млн рублей.

Житель Петергофа обратился в полицию после пропажи ценной иконы накануне Пасхи, сообщили Gazeta.SPb в МВД Санкт-Петербурга 29 апреля. Мужчина подозревает в краже двух малознакомых девушек, которых он пригласил к себе в квартиру.

По словам мужчины, девушки зашли к нему в субботу 27 апреля — мужчина живет на Озерковой улице в Петергофе. Вероятно, мужчина оставил их в квартире одних — с 15:00 до 17:00 они и похитили реликвию, имея к ней свободный доступ. Мужчина заявил, что икону сделали в XVII веке и ее стоимость он оценил в 3 млн рублей, передают в МВД Санкт-Петербурга.

Сейчас полицейские Петербурга проводят проверку по происшествию, выясняют детали. Уголовное дело пока не возбудили, передают в МВД Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что с Морской набережной Петербурга украли две тяжелые скамейки.