Сутормин прокомментировал интерес «Зенита» к себе

Полузащитник «Оренбурга» Алексей Сутормин прокомментировал информацию об интересе к его персоне со стороны петербургского «Зенита».

«Сине-бело-голубые» проявили к футболисту интерес еще летом, но обсуждение перехода отложили. По словам Сутормина, к таким разговорам он относится спокойно, отметив, что ни тогда, ни сейчас никто в Петербург его не звал.

«Потому и комментировать нечего. Я всеми мыслями сейчас с «Оренбургом»»,— цитирует футболиста «Советский спорт».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что петербургский «Зенит» гарантировал себе участие в Лиге чемпионов. После победы над «Крыльями Советов» (4:2) в рамках 26-го тура РПЛ сине-бело-голубые обеспечили себе минимум третье место.

Идущие следом ЦСКА и «Краснодар» не смогут вдвоем обойти сине-бело-голубых в турнирной таблице.