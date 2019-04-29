Жена Семака рассказала о своей новой книге

Супруга главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака Анна сообщила своим подписчикам в Instagram о работе над новой книгой.

Новая книга Анны Семак будет рассказывать о её детстве, юности, зрелости и жизненном опыте. В произведении будет множество личных историй автора, которые, по её словам, она никогда и никому не рассказывала.

Кроме того, Анна сообщила о том, что новую книгу можно будет приобрести во всех книжных магазинах нашей страны. В целом, это будет пересказ жизненного пути со множеством личных интересных подробностей и рассуждений автора.

Свою первую книгу жена главного тренера «Зенита» выпустила ещё в 2009 году. Дебютное произведение называлось «Карюзлица». Это была сказка для детей и взрослых.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что писатель Александр Цыпкин встретил в Вене музыканта Бориса Гребенщикова.