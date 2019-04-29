На региональных трассах Ленобласти стартовал сезон уборок

Акция будет проходить еженедельно. Фото: Pixabay
Акция будет проходить еженедельно. Фото: Pixabay

Масштабные уборки дорог проходят в рамках акции «Чистый километр».

За минувшие выходные с обочин региональных трасс было вывезено порядка 1 тысячи кубометров отходов. На данный момент продолжается работа по ликвидации незаконных свалок.

Главными направлениями уборки стали те магистрали, которые ведут в сторону дачных и садоводческих массивов. Как сообщается на официальном сайте Ленинградской области, самое большое количество мусора было убрано из Всеволожского, Выборгского, Гатчинского, Кировского, Ломоносовского и Тосненского районов.

Чаще всего собирались старые шины, стройматериалы, пластиковые упаковки и другие бытовые отходы. Помимо очистки дорог проводятся экстренные ремонтные работы асфальта. За прошедшие выходные починили порядка 11 тысяч квадратных метров дорожного покрытия.

Акцию «Чистый километр» принято проводить каждую неделю силами работников дорожных служб. В мае этого года состоится традиционных субботник вдоль дороги Жизни, на который выйдут дорожники.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что петербуржцы могут потребовать тепло у управляющих компаний.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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На региональных трассах Ленобласти стартовал сезон уборок
Петербуржцы могут потребовать тепло у управляющих компаний