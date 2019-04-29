Петербуржцы могут потребовать тепло у управляющих компаний

В Петербурге гогтовы обеспечить температуру в многоквартирных жилых домах в соответствии с нормативом. Фото: https://pixabay.com

В Петербурге гогтовы обеспечить температуру в многоквартирных жилых домах в соответствии с нормативом. Фото: https://pixabay.com

В связи с понижением температуры в квартиры готовы вернуть тепло. Вот только для этого надо будет написать заявления.

Теплый апрель принес в город периодическое протапливание. С 26 апреля все районы Петербурга перешли на такой режим протапливания. Однако, как сообщает Комитет по энергетике и инженерному обеспечению, все ТЭЦ и котельные работают в режиме подачи отопления.

В связи с понижением температуры, все управляющие компании должны ориентироваться на пожелания жителей города и, если необходимо, обеспечить температуру в многоквартирных жилых домах в соответствии с нормативом.

Периодическое протапливание работает как раз по такому принципу, если необходимо вернуть тепло в дома, то его возвращают.

«Просим петербуржцев испытывающих дискомфорт из-за пониженной температуры в квартирах, в первую очередь обращаться в свои управляющие компании», — сообщают сотрудники комитета.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в квартирах петербуржцев перестают топить.