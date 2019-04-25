В квартирах петербуржцев перестают топить

С 00:00 часов 26 апреля в Петербурге начнет планомерное снижение отопительной нагрузки. Фото: https://pixabay.com
С 00:00 часов 26 апреля в Петербурге начнет планомерное снижение отопительной нагрузки. Фото: https://pixabay.com

Город переходит на периодическое протапливание в связи с потеплением.

Соответствующее поручение ГУП «ТЭК СПб» дал вице-губернатора Максима Шаскольского. Периодическое протапливание начинается в Петербурге с полуночи 26 апреля. С 00:00 часов 26 апреля в Петербурге начнет планомерное снижение отопительной нагрузки. Котельные предприятия переводятся на сокращенную циркуляцию, чтобы не допускать повышения температуры в квартирах горожан выше уровня комфортности.

Стоит отметить, что учебные заведения, учреждений здравоохранения, культуры, социальной защиты и прочих социально значимых объектов пока будут отапливать. Обычно на периодическое протапливание в Петербурге переходят в мае, но в этом году аномально теплый апрель привел к более раннему сроку.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что про отключение горячей воды летом можно узнать на онлайн-сервисе.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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