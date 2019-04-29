За бегущими в Финляндию россиянами следят разведслужбы

Иностранный шпионаж за беженцами в стране не считают преступлением.

Полиция безопасности Швеции считает, что разведки нескольких стран наблюдают за своими гражданами, сбежавшими в Финляндию, сообщает Yle. Делать это они могут совершенно законно — иностранный шпионаж за беженцами в стране не считают преступлением, в отличие от Норвегии и Швеции.

Цели у разведслужб могут самые разные; самая очевидная — предотвратить распространение информации о стране. Полиция Швеции считает, что службы России, Ирана и Китая следят за беженцами на постоянной основе.

В 2019 году в рейтинге Good Country Index Финляндия заняла первое место, о чем Gazeta.SPb сообщила ранее. По данным Росстата, ежегодно из России уезжают около 50 тысяч человек. В 2012 году число русских в Финляндии составляло свыше 66 тысяч или 1,22% от населения страны. За 7 лет эта цифра, вероятно, возросла.