За бегущими в Финляндию россиянами следят разведслужбы

За своими гражданами следят Иран, Китай и Россия, считают в Швеции. Фото: pixabay.com
За своими гражданами следят Иран, Китай и Россия, считают в Швеции. Фото: pixabay.com

Иностранный шпионаж за беженцами в стране не считают преступлением.

Полиция безопасности Швеции считает, что разведки нескольких стран наблюдают за своими гражданами, сбежавшими в Финляндию, сообщает Yle. Делать это они могут совершенно законно — иностранный шпионаж за беженцами в стране не считают преступлением, в отличие от Норвегии и Швеции.

Цели у разведслужб могут самые разные; самая очевидная — предотвратить распространение информации о стране. Полиция Швеции считает, что службы России, Ирана и Китая следят за беженцами на постоянной основе.

В 2019 году в рейтинге Good Country Index Финляндия заняла первое место, о чем Gazeta.SPb сообщила ранее. По данным Росстата, ежегодно из России уезжают около 50 тысяч человек. В 2012 году число русских в Финляндии составляло свыше 66 тысяч или 1,22% от населения страны. За 7 лет эта цифра, вероятно, возросла.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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