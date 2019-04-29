Впервые за долгие годы Россия не попала в пятерку стран по расходам на оборону

Уже второй год затраты Российской Федерации на сферу обороны снижаются. В этом году бюджет страны, выделенный на оборону составил 61,4 миллиарда долларов.
Рейтинг был составлен при помощи Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ).
С данным показателем Россия заняла шестое место в мировом рейтинге по военным расходам и выпала из пятерки стран, лидирующих в этом рейтинге. Это произошло впервые с 2006 года.
За 2018 года Москва уменьшила расходы на оборону на 3,5%.
На первых строчках рейтинга по военным затратам стоят США и Китай. Они потратили на оборону 649 миллиардов долларов и 250 миллиардов долларов соответственно. Также в пятерке оказались такие страны, как Саудовская Аравия, Индия и Франция.
Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Дональд Трамп отозвал подпись под договором о торговле оружием.