Впервые за долгие годы Россия не попала в пятерку стран по расходам на оборону

На оборону Россия потратила 61 млрд долларов. Фото: Pixabay
На оборону Россия потратила 61 млрд долларов. Фото: Pixabay

Уже второй год затраты Российской Федерации на сферу обороны снижаются. В этом году бюджет страны, выделенный на оборону составил 61,4 миллиарда долларов.

Рейтинг был составлен при помощи Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ).

С данным показателем Россия заняла шестое место в мировом рейтинге по военным расходам и выпала из пятерки стран, лидирующих в этом рейтинге. Это произошло впервые с 2006 года.

За 2018 года Москва уменьшила расходы на оборону на 3,5%.

На первых строчках рейтинга по военным затратам стоят США и Китай. Они потратили на оборону 649 миллиардов долларов и 250 миллиардов долларов соответственно. Также в пятерке оказались такие страны, как Саудовская Аравия, Индия и Франция.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Дональд Трамп отозвал подпись под договором о торговле оружием.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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