Маммана рассказал, что «Зенит» открывает ему что-то новое каждый день

Защитник петербургского футбольного клуба поделился эмоциями от пребывания в команде «сине-бело-голубых».

Эммануэль Маммана рассказал обо всем 29 апреля. Для начала футболист отметил, что после реабилитации чувствует себя намного лучше. Он выразил готовность в любой момент поддержать «Зенит» и выйти на поле, чтобы побеждать. Также Маммана рассказал, что мечтает о том, чтобы «Зенит» играл в Лиге чемпионов.

«Сине-бело-голубой» заверил, что ему нравится жить в Санкт-Петербурге. Семья Маммана тоже чувствует себя в городе комфортно – так что жаловаться ему не на что. Игрок отметил, что каждый день он узнает что-то новое не только о России, но и о футболе.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что защитник “Зенита” Санкт-Петербурга Эмануэль Маммана получил травму на тренировке. К слову, в составе «сине-бело-голубых» он с 2017 года – за это время футболист провел более 30 игр.