Две KIA одновременно загорелись в разных районах Петербурга

У одной пострадали обшивка и бампер, у второй - весь салон. Фото: pixabay.com

У одной пострадали обшивка и бампер, у второй - весь салон. Фото: pixabay.com

Пожарные Петербурга потушили машины с интервалом в 2 минуты.

За ночь в Санкт-Петербурге сгорели два автомобиля KIA в разных районах города, сообщили в ГУ МЧС Санкт-Петербурга 30 апреля. Сообщения о пожарах поступили с интервалом в 3 минуты, а потушили огонь с интервалом в две.

Сначала в 01:36 МЧС узнали о пожаре на 10-ой линии Васильевского острова Санкт-Петербурга. У дома 39 у машины KIA обгорел бампер и обшивка салона. Автомобиль тушили пять человек, передают спасатели Петербурга.

В то же самое время пожарные выехали на Гражданский проспект — там KIA горела во дворе дома 23. Ее владельцу повезло меньше — у машины целиком выгорел салон. Пожар потушили в 01:56 — через 2 минуты после первого. Как и в первом случае, машину тушили пять пожарных, передают в МЧС Петербурга. В обоих пожарах никто не пострадал.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что окурок в мусоропроводе привел к пожару на Стойкости.