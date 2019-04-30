Турникеты в школе Соснового Бора привели к утренним очередям

Скоро подобную картину можно будет увидеть и в других школах города. Фото: https://vk.com/black.sbor

Скоро подобную картину можно будет увидеть и в других школах города. Фото: https://vk.com/black.sbor

Новая мера безопасности вызвала серьезные споры в социальных сетях.

Ученики школы №2 в Сосновом Бору утром стоят в очереди, чтобы попасть на уроки: в здании ввели систему контроля, сообщили в группе “BL Сосновый Бор”. Ученики прикладывают карточки к турникету, чтобы пройти, а родители получают сигнал, что ребенок пришел в школу. То же самое повторяется на выходе из школы.

Родители опубликовали в социальной фото очереди — и сообщают, что на проходной стоят два турникета, тогда как в школе учатся 700 детей. Взрослые переживают, что по утрам старшеклассники будут расталкивать детей помладше, а зимой попавшие в очередь серьезно замерзнут.

Другие не понимают возмущения жителей Ленобласти и отмечают, что пропускная система давно работает во многих школах Петербурга и Москва — и тем более в ВУЗах.

В ближайшее время систему введут в школе №9, сообщают жители — ученикам уже выдали пропускные карточки.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Мурино не хватает школ и детских садов.