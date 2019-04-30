В Петербурге оштрафовали организацию за незаконное использование госимущества

Прокуратура Петродворцового района установила, что по договору аренды территориальное управление Росимущества передало во временное пользование ООО «Слобода» объект недвижимости (производственный корпус) площадью 1890,1 кв. м. В части помещения, на площади 395 кв. м., расположилось ООО «Дельфины».

В соответствии с договором субаренды арендатор передал субарендатору помещение во временное владение и пользование. Срок действия договора истек в конце ноября 2017 года. Договор субаренды на новый срок с ООО «Дельфины» не продлевался.

Кроме того, этот объект нежилого фонда, находящийся в федеральной собственности, используется в отсутствие согласия собственника.

По результатам рассмотрения дела должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, организация устраняет нарушения. По постановлениям прокурора обществу назначен штраф в размере 20 тысяч рублей, а генеральному директору объявлено предупреждение.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что прокуратура порекомендовала гендиректору «Форд Мотор Компани» не юлить с законом.