В Петербурге оштрафовали организацию за незаконное использование госимущества

Фото: Рixabay
Фото: Рixabay

Прокуратура Петродворцового района установила, что по договору аренды территориальное управление Росимущества передало во временное пользование ООО «Слобода» объект недвижимости (производственный корпус) площадью 1890,1 кв. м. В части помещения, на площади 395 кв. м., расположилось ООО «Дельфины».

В соответствии с договором субаренды арендатор передал субарендатору помещение во временное владение и пользование. Срок действия договора истек в конце ноября 2017 года. Договор субаренды на новый срок с ООО «Дельфины» не продлевался.

Кроме того, этот объект нежилого фонда, находящийся в федеральной собственности, используется в отсутствие согласия собственника.

По результатам рассмотрения дела должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, организация устраняет нарушения. По постановлениям прокурора обществу назначен штраф в размере 20 тысяч рублей, а генеральному директору объявлено предупреждение.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что прокуратура порекомендовала гендиректору «Форд Мотор Компани» не юлить с законом.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
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