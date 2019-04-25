Прокуратура порекомендовала гендиректору «Форд Мотор Компани» не юлить с законом

Ведомство напомнило главе компании о соблюдении законных норм. Фото: Прокуратура Ленобласти
Ведомство напомнило главе компании о соблюдении законных норм. Фото: Прокуратура Ленобласти

Прокуратура Ленобласти предостерегла генерального директора ЗАО «Форд Мотор Компани» о недопустимости нарушения закона в отношении работников завода «Форд» во Всеволожском районе области.

Ведомство напомнило главе компании о соблюдении законных норм при увольнении или сокращении работников предприятия, окончательном расчете по заработной плате и компенсационным выплатам.

Напомним, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что 27 марта, ЗАО «Форд Мотор Компани» остановила завод из-за экономических проблем. Отмечается, что в правительстве Ленобласти обеспокоены судьбой жителей, которые остались без работы. Закрытие завода начнут уже летом 2019 года.

Сейчас на заводе трудятся 969 человек, около 500 из них — жители Ленобласти.

При этом, сообщается, что в Ленобласти для них найдется около 20 тысяч вакансий, из которых 4 тысячи наиболее близки по роду деятельности.

Правительство региона планирует направить своих специалистов на завод, которые обеспечат помощь в трудоустройстве, психологическую поддержку, соблюдение гарантий и прочее.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
завод форд Прокуратура Ленобласти Форд Мотор Компани
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти нашли останки погибших в фашистском концлагере
Вымогатель в погонах отделался условным сроком и штрафом
В «Мостотрест» официально появился новый директор
Бывшего наркоторговца обвинили в избиении школьника
В центре Петербурга запретят парковаться в связи с парадом Победы
Иск Резника к Беглову окончательно отклонили
Прокуратура порекомендовала гендиректору «Форд Мотор Компани» не юлить с законом
Больную мать с ребенком выписали из квартиры в Петербурге