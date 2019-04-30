Сегодня закроется участок внешнего кольца КАД

Сегодня, 30 апреля, в 20:00 часов вечера до 08:00 часов утра 14 мая этого года будет закрыто движение на участке от ММПК «Бронка» до Таллинского шоссе.

Движение транспортных средств будет закрыто на полосе безопасности и первой полосе. На движение по второй и третьей полосе будет введено ограничение скоростного режима до 50 километров в час.

На указанном участке всего 3 полосы движения, поэтому ограничения будут вводиться захватами по 5 километров поэтапно, сообщил Gazeta.SPb начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

На участке дороги будут установлены временные знаки и водоналивные барьеры, ограждающие метро проведения ремонтных работ. Также будет смонтированы сигнальные фонари.

Дивнее будет ограничиваться в связи с производством работ по

ликвидации колейности покрытия проезжей части.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге откроются ещё две перехватывающие парковки.