В Сестрорецке спасают лягушек от верной смерти

У них начался период размножения и миграции.

Об этом стало известно сегодня, 30 апреля. В Сестрорецке волонтеры устанавливают специальные сетки для жаб вдоль проезжей части. Они нужны для того, чтобы лягушки, мигрирующие с одного места в другое, не стали жертвами очередного дорожно-транспортного происшествия. Через такие ограды они не смогут перепрыгнуть и останутся живы. А это значит, что смогут спокойно и дальше размножаться, путешествуя в безопасности, говорится в сообществе «Заповедная природа Санкт-Петербурга».

Напоминаем, что спасением жизней жаб занимаются волонтеры в рамках акции «Дорогу амфибиям». Некоторые петербуржцы, узнав о ней, решили помочь и вызвались добровольцами.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что лягушка, считавшаяся последним представителем своего вида, обрела вторую половинку. Теперь ученые смогут больше узнать о них, а амфибии, в свою очередь, продолжат род.