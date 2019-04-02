Лягушка, считавшаяся последним представителем своего вида, обрела вторую половинку

Лягушки смогут стать продолжателями вида. Фото: Pixabay
Лягушки смогут стать продолжателями вида. Фото: Pixabay

Самца прозвали «самой одинокой в мире» лягушкой – у него не было любимой на протяжении 10 лет.

О воссоединении двух сердец стало известно благодаря ученым, которые поделились видео с фрагментом свидания первого апреля. Самца по имени Ромео называли последней боливийской водной лягушкой. Ученые и не думали, что однажды он встретит свою Джульетту. К счастью, самка вида Telmatobius yuracare нашлась и теперь у них есть шанс продолжить свой род.

Специалисты рассказали, что первая встреча прошла хорошо. Лягушки уже готовы к размножению, но им нужно время, чтобы определиться с позицией для оплодотворения.

Пока что Telmatobius yuracare мало изучен. Благодаря Ромео и Джульетте ученые смогут узнать чуть больше о репродуктивном поведении вида.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что ученые думают, что гиганты мегалодоны пострадали от мелких белых акул.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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