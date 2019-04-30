Зеленский извинился за видео с плачущим Кадыров

Владимир Зеленский. Фото: facebook.com
Владимир Зеленский. Фото: facebook.com

Избранный президент Украины заверил, что не хотел задеть чьих-либо чувств.

Об этом стало известно сегодня, 30 апреля. Владимир Зеленский принес извинения перед всем мусульманским народом за использование видеофрагмента, на котором Рамзан Кадыров плачет после молитвы. Ролик был использован в юмористической передаче, что вызвало непонимание у главы Чечни, а также всех чеченцев.

Зеленский объяснил, что не знал о том, что в программе будет этот ролик, так как не он занимался его созданием. «Там была какая-то нарезка видео, вообще не связанная с этим. И в эту нарезку попало видео», — рассказал политик в эфире телеканала «112 Украина».

Он отметил, что не хотел трогать «болезненную тему», так как это некрасиво, и принес извинения.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Кадыров посоветовал всем подумать, прежде чем упоминать имя Путина. За необдуманные поступки он обещал спросить должным образом.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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