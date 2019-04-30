Эксперты составили рейтинг популярных смартфонов в 2018 году

Самым востребованным стал Apple iPhone X.

В список попали не только смартфоны Apple, но также несколько моделей Samsung. Рейтинг возглавила новинка американской компания, второе место занял тоже iPhone, но уже восьмой, тройку лидеров замкнул iPhone 8 Plus. Специалисты отметили, что популярностью среди покупателей также пользовался iPhone 7, который занял четверток место в списке. Пятое место неожиданно занял не очередной айфон, а Xiaomi Redmi 5A.

Увы, но смартфоны корейского бренда Samsung не смогли попасть даже в пятерку. Samsung Galaxy S9 смог обогнать по спросу iPhone XS Max и iPhone XR, зато Samsung Galaxy S9 Plus и Galaxy J6 оказались лишь на девятом и 10-х местах, утверждают аналитики Counterpoint Research. Благодаря исследованию становится понятно, какие бренды пользуются любовью покупателя.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что составлен рейтинг самых дешевых и дорогих кроссоверов и внедорожников.