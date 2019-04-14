Составлен рейтинг самых дешевых и дорогих кроссоверов и внедорожников

Внедорожник на фото стоит от 500 тысяч рублей. Фото: https://www.lada.ru/

Внедорожник на фото стоит от 500 тысяч рублей. Фото: https://www.lada.ru/

Речь идет о тех автомобилях, которые можно приобрести в России.

Списком поделилось издание «Российская газета». Первое место по доступности в апреле 2019 года занял Lada 4×4. Самой дешевой является трехдверная модель, которую можно приобрести за 519 тысяч рублей, а самую дорогую, Bronto, продают минимум за 723 тысячи рублей. При этом Lada 4×4 не только самый бюджетный внедорожник, но и самый популярный – с начала текущего года продали более 7,7 тысяч автомобилей.

Второе место в рейтинге занял Chery Tiggo 2 – бюджетная модель обойдется в 673 тысячи рублей. Тройку лидеров замыкает Chevrolet Niva, минимальная стоимость которой стартует от 680 тысяч рублей. Этот внедорожник, к слову, в последнее время востребован у потребителя.

В список также попали УАЗ «Хантер», Lifan X60 и X70, УАЗ «Патриот» и другие.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Автостат опубликовал список автомобилей, востребованных у петербуржцев.