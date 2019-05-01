В соцсетях обсуждают флаг «Сербии» над администрацией Рахьи

В поселке Всеволожского района Ленобласти флаг РФ повесили вверх ногами.

В социальных сетях обсуждают неправильно повешенный флаг России на здании администрации поселка Рахья во Всеволожском районе Ленобласти 1 мая. Очевидцы заметили, что поскольку полотно перевернули вверх ногами, над зданием как будто реет флаг Сербии.

На деле это не совсем соответствует истине: хотя флаг Сербии действительно представляет из себя перевернутый российский триколор, его обязательным элементом является герб страны.

Сразу несколько пользователей социальной сети поспешили отметить, что перевернутый флаг означает сигнал бедствия. Кое-кто посчитал важным заявить о своей позиции по отношению к региону Косово и его статусу — это, разумеется, вызвало отдельную дискуссию. Некоторые считают, что ничего ненормального и страшного в такой ошибке нет: “сербы наши братья,” — заявляет пользователь Александр С.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю за нелюбовь к России.