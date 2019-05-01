Ребенка заставили целовать землю в детском саду Краснодара

Женщина поставила мальчика на колени перед всем садиком. Фото: скриншот видео в социальных сетях

Женщина поставила мальчика на колени перед всем садиком. Фото: скриншот видео в социальных сетях

Заведующая несколько раз оскорбила ребенка и воспитателей за отсутствие патриотизма.

В соцсетях появилась видео, на котором заведующая детским садом №74 в Краснодаре поставила ребенка на колени и силой заставила коснуться губами земли. Теперь соцобъект проверит полиция, сообщили каналу “Звезда” в МВД региона 1 мая.

Причиной жестких мер к воспитаннику стала его “нелюбовь к России”. Женщина несколько раз оскорбила ребенка и затем унизила его описанным образом на глазах других детей. Воспитателям тоже досталось: их обвинили в “безнравственности” из-за отсутствия в ребенке патриотизма.

Детский омбудсмен региона подтвердила, что ведет расследование. Женщину уже сняли с поста, сообщает “Говорит Москва”.

В социальных сетях видео вызвало широкое возмущение: большинство уверены, что после подобного ребенок вообще никогда не сможет полюбить свою страну.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Санкт-Петербурге заведующая незаконно присвоила себе деньги.