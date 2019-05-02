Ученые выяснили, где Карфаген взял деньги на третью Пуническую войну с Римом

Чтобы найти источник руды, ученые начали искать свинцовые загрязнения почвы. Фото: pixabay.com
Чтобы найти источник руды, ученые начали искать свинцовые загрязнения почвы. Фото: pixabay.com

Первые конфликты лишили государство месторождений серебра — но почему-то не средств.

Геологи и историки, что сделало древнее государство Карфаген таким богатым. Ученые считают, что карфагеняне добывали особо ценный металл у себя в Африке, сообщает Proceedings of the National Academy of Sciences.

В первых Пунических войнах Карфагена с Римом, североафриканское государство потеряло земли, где находились залежи серебра. Несмотря на это, у государства по-прежнему хватало денег на наемников.

В те времена серебро получали из сульфида свинца или галенита. Ученые начали искать места свинцовых загрязнений в Северной Африке. Выяснилось, что у карфагенян, по-видимому, остался как минимум один источник серебра в реке Меджерда, которая течет на территории современного Туниса.

Несмотря на богатство Карфагена, этого оказалось недостаточно — в ходе третьей Пунической войны в 149-146 гг. д.н.э. римские войска разрушили город до основания.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что ученые нашли следы “идеального убийства” в Греции.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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