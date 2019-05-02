В ДТП на КАДе молодой человек лишился глаза

Официальной информаци еще нет. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / ВК

Официальной информаци еще нет. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / ВК

На участке Кольцевой автомобильной дороги (КАД) неподалеку от съезда на Софийскую улицу произошло массовое дорожно-транспортное происшествие.

В аварии было задействовано несколько машин. По предварительной информации, автомобилей в аварии было от 5 до 9. Столкнувшиеся «паровозиком» машины стояли на полосе у съезда.

ДТП произошло вчера, 1 мая, около 21:00 часов вечера. Официальной информации о погибших и пострадавших пока нет, как и о виновниках аварии.

Однако свидетели происшествия сообщают о том, что в результате массового ДТП пострадал один 22-летний молодой человек. По словам очевидцев, пострадавший лишился глаза, пишет издание «Невские Новости».

Подробности и обстоятельства ДТП на данный момент выяснятся.

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