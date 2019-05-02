Милонов предлагает Резнику вместе сдать тест на наркотики

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил депутату Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максиму Резнику совместно сдать анализы.

Милонов предложил Резнику вместе наведаться к наркологу для проверки на употребление запрещенных веществ, сообщает пресс-служба депутата.

Виталий Милонов утверждает, что если обвинения в адрес петербургского депутата окажутся ложными, то у него появятся оправданные доводы на заявление о клевете. Однако в случае отказа, Резник косвенно признается в склонности к употреблению наркотиков.

Депутат Госдумы считает, что Максим Резник в любом случае обязан рассказать правду петербуржцам и доказать её.

Сейчас на просторах интернета разошлось видео, где Резник якобы скручивает папиросу с марихуаной и курит её на балконе жилого дома. Что на самом деле курит депутат неизвестно.

Милонов возмущается тому факту, что депутат ушел от отвественности благодаря своему удостоверению.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что депутаты посылают Максима Резника сдать анализы на наркотики.