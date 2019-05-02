Россиянам предлагали приобрести георгиевскую ленточку со свастикой

Есть мнение, что их привезли из Китая.

Необычные ленточки обнаружили в одном из магазинов Нижнего Новгорода в преддверии Дня Победы. Обо всем рассказал горожанин, который поделился новостью в Facebook. Мужчина пишет, что, скорее всего, ленточки сделали в Китае. Он предположил, что рисунком креативщик хотел показать превосходство красной звезды над фашизмом. Видимо, поставщик не знал, что изображение свастики в России запрещено, так что «импровизацию «китайского» креатива» в Нижнем Новгороде не оценили.

К слову, журналисты, узнав о ленточках, решили посетить магазин, где их ждал далеко не самый теплый прием. Продавец набросился на них с кулаками и вытолкал из помещения, передают РИА Новости. Ленточку у журналистов, кстати, отобрали.

Есть предположение, что в скором времени они исчезнут с прилавков.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что петербуржцы смогут посмотреть 29 парадов в разных городах России в День Победы.