В Петербурге пройдет акция «РазДельный Сбор». Собирают мусор

В эко-сообщество можно вступить в качестве волонтера. Фото: «РазДельный Сбор» / ВКонтакте

В эко-сообщество можно вступить в качестве волонтера. Фото: «РазДельный Сбор» / ВКонтакте

Экологическое движение «РазДельный Сбор» проводит акцию по приему вторсырья. Пункты будут работать 4 мая по 22 адресам.

В эти выходные в Петербурге и Ленинградской области пройдет акция по раздельному сбору мусора, сообщают организаторы из «РазДельный Сбор».

В городе будут осуществлять прием вторичного сырья по 22 адресам. Еще три «приемки» будут действовать на территории Ленинградской области: в Гатчине, Киришах и Сосновом Бору. Адреса и время проведения акции можно посмотреть в группе сообщества.

В пунктах берут макулатуру, стекло, пластик, пакеты и пленку, пенопласт, алюминиевые и консервные банки и т.п.

Мусор принимают по строгим правилам: он должен быть чистым, сухим и сплющенным до минимального объема. Экологическое движение нуждается в новых товарищах, чтобы предложить им волонтерскую помощь на акциях, нужно вступать в районные группы и сообщать о своем желании координаторам.

«РазДельный Сбор» сообщает, что избавляться от вторсырья можно не только на акциях, но и в пунктах сбора вторсырья. Их адреса также можно найти в группе сообщества ВКонтакте.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что перед приездом Беглова мусор в Купчино убрали в блокадный ДОТ.